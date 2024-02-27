В Азербайджанской филармонии прошел вечер, посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел вечер, посвященный памяти жертв Ходжалинского геноцида, сообщает Trend Life.

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида.

Далее под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестра имени Узеира Гаджибейли. Солисты программы - лауреаты республиканских и международных конкурсов Ниджат Масимов (балабан) и Гусейн Нагиев (кяманча).

На вечере прозвучали симфоническая поэма "Лейли и Меджнун" Гара Гараева, Концерт для кяманчи с оркестром Гаджи Ханмамедова, "Cправедливость Ходжалы" Азера Дадашова, народная песня "Sarı gəlin" и "Дастан о Насими" Фикрета Амирова.

Отметим, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные отряды при участии 366-го полка бывшей советской армии, дислоцированного в городе Ханкенди, разрушили город. В результате очередной массовой резни, совершенной армянскими агрессорами против азербайджанского народа, с особой жестокостью были убиты 613 человек (в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков), 1 275 мирных жителей были взяты в плен, а судьба 150 человек до сих пор неизвестна. В результате 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 - одного из них.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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