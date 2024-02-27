В Баку прошла церемония награждения первого Фестиваля мобильных фильмов CINEMO (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" состоялся гала-вечер и церемония награждения победителей первого в Азербайджане Фестиваля мобильных фильмов CINEMO, сообщает Trend Life.

Фестиваль, стартовавший 1 декабря прошлого года в рамках "Творческой недели", организованной министерством культуры Азербайджанской Республики, прошел при поддержке Агентства кино.

Цель фестиваля, который проходит под слоганом "Fikir çəkmə, telefona çək!" - поддержка творческой активности молодежи, популяризация мобильного кинопроизводства среди молодежи, повышение знаний молодежи в области кино, выявление талантливых мобильных фотографов и кинематографистов, продвижение социальных ценностей посредством широких возможностей мобильной съемки, установление творческих связей между талантливой молодежью.

Учредитель и руководитель проекта, киноактер Руслан Сабирли отметил, что на фестиваль было представлено 150 фильмов, и только 70 из них были отобраны (34 художественных фильма, 17 документальных фильмов, 19 социальных роликов). К фестивалю присоединились участники из 15 городов республики.

В состав жюри CINEMO Mobil Film Festival вошли - режиссер Государственного академического русского драматического театра, член Гильдии профессиональных кинорежиссеров Азербайджана Эмин Мирабдуллаев, директор Продюсерского центра "Дервиш", председатель Ассоциации молодых кинопроизводителей Азербайджана, соучредитель Ассоциации независимых кинематографистов Южного Кавказа, секретарь Союза кинематографистов Азербайджана Али Иса Джаббаров, член жюри международных кинофестивалей, директор Бакинского международного фестиваля короткометражных фильмов, директор ÖZ FİLM Фехруз Шамиев, режиссер, автор полнометражного фильма "Пленник", который стал первым проектом из Азербайджана, выбранным для сценарной площадки Cinefondation Residency Каннского кинофестиваля Орхан Агазаде, актриса, продюсер, основательница кинопродакшена SFN Севиндж Алиева.

Церемония награждения победителей транслировалась на странице официального сообщества стримеров ТикТок в Восточной Европе и Центральной Азии (@tiktoklive_cis), ее смотрели около 50 тысяч человек из десяти стран. Руслан Сабирли выразил уверенность в том, что это создаст основу для международного статуса фестиваля в будущем. Затем с участием известных деятелей кино победителям были вручены награды.

В номинации "Социальный ролик": первое место – 1 200 манат, второе – 1 000 манат, третье – 800 манат. Первое место - "Qismət" Мамедали Абилова, второе - "Gəlincik" Фикрета Гюндюзлю, третье "Mənim adım autizmdir" Азера Кязымова.

В номинации "Документальный фильм": первое место – 1 500 манат, второе – 1 200 манат, третье – 1 000 манат. Первое место - "Alovla savaşanlar" Талеха Урфансоя (Шеки), второе - "Şərqiyyə" Сабира Нуруллаева (Загаталы), третье - "Daşların sirri" Эмина Гасанова (Шуша).

В номинации "Художественный фильм": первое место – 2 000 манат, второе – 1 500 манат, третье – 1 200 манатов. Первое место - "44 ölçü" Дилявара Манафова, второе - "Bayram hədiyyəsi" Ширина Ахмедова, третье - "Bağlıdır-açıqdır" Айдан Гафаровой.

Дипломами были отмечены самые молодые и возрастные участники проекта – 14-летняя Сяма Абдуллаева из Шеки и 64-летний Олег Намазов из Гянджи.

Первый заместитель министра культуры Саадат Юсифова, поздравив победителей и пожелав им дальнейших творческих успехов, отметила, что эти имена в ближайшем будущем составят новую волну азербайджанского кино.

После награждения состоялся просмотр фильмов. В художественной части студенты Бакинской академии хореографии представили национальный танец в постановке народного артиста Юсифа Гасымова.

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