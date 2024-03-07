Фильмы о Карабахской войне представлены на кинофестивале в Финляндии, классифицированном на премию "Оскар" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства культуры Азербайджана короткометражные художественные фильмы – "Красный цвет второй планеты" Mozalan studio (сo-production – "Азербайджанфильм", "Нариманфильм") и "Два дня" Debüt studio представлены на 54-м Международном кинофестивале в Тампере (Финляндия) с 6 по 10 марта, сообщает Trend Life. В целом на фестиваль было представлено 6546 фильмов, и для участия в международном конкурсе было отобрано 64 фильма из 48 стран.

Фильмы, посвященные 44-дневной Отечественной войне, сняты в рамках проекта министерства культуры Азербайджана "Большое возвращение" (Böyük qayıdış).

Автор сценария и режиссер-постановщик фильма "Красный цвет второй планеты" - Азер Гулиев, продюсер - Али-Саттар Гулиев, оператор - Алиса Тареличева, монтажер - Рза Аскеров, звукорежиссер - Теймур Керимов. В главных ролях: Рафаэль Шахбейли, Диана Гаджиева, Айдан Гасанзаде, Али Насиб. Фильм представлен в специальной программе кинофестиваля по Южному Кавказу.

По сюжету, на фоне продолжающихся боевых действий Муса сталкивается с тем загадочным единством, без чего бы он не обрел себя и свою свободу. Отсюда начинается его прошлое, его переживания и его будущее…

Режиссер-постановщик фильма "Два дня" - Теймур Гамбаров, продюсеры - Орхан Аббасов и Лика Гавриш, музыка – народный артист Салман Гамбаров. В главных ролях: Мелек Байрамлы и Тарана Велиева. Фильм представлен в основной программе кинофестиваля.

Картина рассказывает о двух днях из жизни небольшой семьи в период 44-дневной Отечественной войны - отец тайно уходит добровольцем на фронт, а 22-летняя Фира не только пытается справиться со своими эмоциями, но и помогает матери…

Отметим, что кинофестиваль в Тампере - один из самых престижных кинофестивалей в мире, классифицированный на премию "Оскар" Американской киноакадемии и аккредитованный Международной федерацией кинопродюсеров (FIAPF).

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