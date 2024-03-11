Такая разная и любимая! Наиба Аллахвердиева отметила юбилей … не сыгранными ролями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Разная на сцене и любимая в жизни, талантливая и трудолюбивая, душевная и искренняя – такой является Мастер сцены, народная артистка Наиба Аллахвердиева, которая к своему 60-летию провела бенефис на сцене родного Государственного театра юного зрителя, сообщает Trend Life.

Театр для Наибы Аллахвердиевой – всё! И не случайно юбилейный бенефис был проведен в День национального театра – 10 марта. Тридцать лет на сцене ТЮЗа, а до этого еще три года выпускница актёрского факультета Государственного университета культуры и искусств выступала в Нахчыванском государственном музыкально-драматическом театре.

С первого же дня театральной деятельности молодой актрисе доверили главную роль в спектакле Astana, затем в постановках Apardı sellər Saranı и Gülən adam. Своими образами она очень быстро завоевала признание зрителей и театралов. Лучшими её ролями являются образы героинь в Bala bəla sözündəndir, Səsin sehri, Mağara, Dədəm Qorqud, Mənim ağ göyərçinim, Çimnaz xanım yuxudadır. Актриса снималась в более двадцати художественных фильмов, а также в телефильмах, среди которых "Чёрная Волга", "Полштата", "Приговор любви", российский "Курьер из "Рая" и т.д..

Но в жизни каждой актрисы были роли, которые она мечтала сыграть, но так и не пришлось. На свой бенефис Наиба Аллахвердиева сама осуществила свои мечты. Вечер так и назывался - "Gerçəkləşməyən arzular" (Несбывшиеся мечты). Идея гала-театрального вечера заключалась в том, чтобы объединить роли, которые не сыграла актриса, но о которых она мечтает. В постановке были использованы отрывки из пьес "Ромео и Джульетта", "Гамлет", "Антоний и Клеопатра" Уильяма Шекспира, "Севиль" Джафара Джаббарлы, "Из-под дождя да под ливень" Наджаф-бека Везирова.

Режиссер-постановщик – заслуженный артист Ниджат Казымов, художник-оформитель – Замина Эльбир, музыкальное оформление - Айгюль Гурбанова, ассистенты режиссера – Фуад Джавадзаде, Гюнай Гасымова.

В спектакле также сыграли - заслуженные артисты Расим Джафар, Эльнур Бахрамхан, актеры Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Эльшан Шихалиев, Эльгюн Яхъяев, Кёнюль Абилова, Мирсанан Казымлы, Ильхан Садыгов, Араз Пиримов, студенты Бакинской хореографической академии. Постановщик хореографических номеров - заслуженная артистка Азербайджана Наиля Мамедзаде.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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