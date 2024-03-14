Baku Open Dance Championship объединил Азербайджан и Беларусь – праздник более 1000 участников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошло соревнование Baku Open Dance Championship 2024, организованное Союзом молодежи Азербайджана (СМА) и Ассоциацией танцев Азербайджана (АТА), сообщает Trend Life.

Более 1000 участников танцевальных школ города Баку, домов культуры, различных регионов страны, а так же из Республики Беларусь приняли участие в этом соревновании. В преддверии специально для представителей Беларуси был проведен мастер-класс Римой Искендеровой.

Участники Baku Open Dance Championship 2024 были разделены на различные возрастные группы и принимали участие в соревнованиях по фольклорной этнике, фольклорной стилизации, фольклорному шоу, танцам народов мира, хип-хоп шоу, шоудансу, болливуд, классическим индийским танцам, акробатическим/гимнастическим танцам, а так же классическим танцам.

Участники выступали в формате соло, дуэтов, маленьких и больший групп, а также в формате ансамблей и больших ансамблей.

"Цель проекта - поддержка талантливых детей и молодежи, создание им условий для выступления на сцене и развития. Самое важное - укрепление культурных ценностей и представление значимости танцевального искусства для общечеловеческих ценностей и творчества", - отметил президент АТА Азиз Азизов.

Победители были определены профессиональным жюри, в состав которого вошли вице-президент АТА, преподаватель Академии балета Ульвия Гасанова, главный балетмейстер Государственного ансамбля танца Cangi Фархад Алиев и заслуженная артистка Фарида Ибрагимова. Призы победителям вручал председатель СМА Закир Алиев. Победителями стали команды "Гавал" и "Хамса" из Азербайджана, а также "Дарлинг" и "Стрекоза" из Беларуси.

"Поздравляю всех наших победителей и желаю им новых достижений! Мы ждем представителей других стран на наших следующих международных соревнованиях. Мы хотим увидеть команды, которые будут представлять Азербайджан на международных соревнованиях. Мы уверены, что наши танцоры достойно представят нашу страну во всем мире", - подчеркнул Закир Алиев.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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