Замиг Гусейнов выступил с концертом в родном городе Физули (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский исполнитель Замиг Гусейнов выступил с концертной программой в городе Физули, сообщили Trend Life в пресс-службе артиста. Выступить с соло-концертом в родном городе было давней мечтой Гусейнова.

Концерты певца прошли на площадках под открытым небом в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, и запомнились теплой атмосферой.

Жители Физули были очень рады концерту певца и восторженно приветствовали его. Публика с удовольствием подпевала артисту, а Замиг Гусейнов с огромным наслаждением общался со слушателями. Музыкальную программу в родном городе артист завершил песней "Qarabağ".

Делясь впечатлениями Замиг Гусейнов выразил глубокую благодарность организаторам концерта.

"Счастлив, что сбылась моя многолетняя мечта. Трудно выразить все свои чувства в словах, для меня крайне ценно побывать в Физули, провести время с жителями моего родного города. Эти впечатления навсегда будут жить в моем сердце. Отрадно, что концерт состоялся в преддверии праздника Новруз. Хотелось, чтобы таких мероприятий в будущем было еще больше", - сказал Гусейнов.

Отметим, что дата 17 октября 2020 года вписана в историю как день освобождения города Физули и окрестных сел от армянской оккупации. Город Физули и значительная часть района были оккупированы армянскими вооруженными силами 23 августа 1993 года.

Сейчас в Физули ведутся масштабные строительно-восстановительные работы.

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