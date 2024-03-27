В Баку открылась выставка по случаю Всемирного дня театра

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской национальной библиотеке в Баку открылась выставка, посвященная Всемирному дню театра, сообщает Trend Life.

На книжной выставке представлены издания о жизни и творчестве выдающихся личностей, оставивших след в истории театрального искусства. Экспозиция будет демонстрироваться в течение недели.

Всемирный день театра (World Theatre Day) - международный профессиональный праздник всех работников театра, отмечаемый ежегодно 27 марта. "Всемирный день театра" был учрежден в 1961 году по инициативе делегатов IX конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО.

"День театра" - профессиональный праздник работников театра: актёров, театральных режиссёров-постановщиков, продюсеров, светотехников, звукоинженеров, монтировщиков декораций и т.д.

Отметим, что азербайджанское театральное искусство прошло большой и богатый путь развития. 10 марта 1873 года любительская труппа Бакинского реального училища представила спектакль по пьесе Мирзы Фатали Ахундзаде "Визирь Лянкяранского ханства". Этой постановкой была заложена основа азербайджанского национального театра.

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