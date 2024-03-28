Азербайджанский фильм признан лучшим в Индии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский короткометражный художественный фильм "Xatirə və Xəta" удостоен награды кинофестиваля Northeast India International Film Festival, который прошел в Мумбаи (Индия) в категории "Лучший художественный фильм". Об этом Trend Life сообщил автор сценария и режиссер-постановщик картины Джалаладдин Гасымов.

Картина посвящена врачам, полицейским и журналистам, ведущим борьбу с коронавирусом. Фильм повествует о взаимоотношениях сотрудника дорожной полиции и врача, которые дружат с детства, но между ними происходит ссора. Полицейский однажды штрафует своего друга, а потом и его сына за непристегнутый ремень безопасности. Врач обижается на это. Проходит некоторое время, и сын врача попадает в тяжелое ДТП, в котором гибнут два человека, и только он остается в живых, потому что был пристегнут ремнем безопасности. И только тогда врач осознает свою ошибку…

В ролях - народный артист Азербайджана Сабир Мамедов, заслуженные артисты Ровшан Керимдухт, Флора Гусейнова, Мехрибан Ханларова, актеры Аждар Зейналов и Ровшан Мамедов.

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