В Баку пройдут гастроли Московского театра "Мастерская Петра Фоменко"

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра в Баку выступит коллектив Московского театра "Мастерская Петра Фоменко", сообщили Trend Life в театре.

Гастроли пройдут 18 и 19 мая, актеры московского театра представят спектакль "Волки и овцы" по пьесе Александра Островского. Сюжет пьесы - аферы с векселями - подается остро, подчас гротескно. Современные ассоциации не подчеркиваются режиссером, они приходят сами собой.

"Волки и овцы - постановка Пётра Фоменко, режиссер — Ма Чжен Хун. В спектакле заняты - Наталия Курдюбова, Александр Моровов, Дмитрий Захаров, Мария Андреева, Екатерина Смирнова, Галина Кашковская, Алексей Колубков, Илья Любимов, Тагир Рахимов и другие.

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