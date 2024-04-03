21-летний Самир Ёлчиев впервые приехал на историческую родину, в Азербайджан из Беларуси: Как магнитом потянуло (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Среди выступивших на торжественной церемонии открытия Дней культуры Беларуси в Азербайджане во Дворце Гейдара Алиева был и молодой талантливый исполнитель, этнический азербайджанец Самир Ёлчиев, который, как выяснилось в беседе с Trend Life, впервые приехал на историческую родину.

Самир Ёлчиев родился 1 июня 2002 года в городе Орша. Музыкальное образование получил в студии эстрадной песни "РАФЛЕЗИЯ" и в Бабиничской музыкальной школе по классу цимбал. Учился в Могилёвском государственном колледже искусств, получил квалификацию педагога, артиста и художественного руководителя эстрадного коллектива. 21-летний исполнитель является победителем международных и республиканских конкурсов и фестивалей, среди которых самое значимое достижение - первая премия XXXII Международного конкурса исполнителей эстрадной песни в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". Пишет стихи, посещает мастер-классы по вокалу, актёрскому мастерству и сценической речи, принимает участие в различных концертных программах, конкурсах, фестивалях. Работает в городском центре культуры "Победа" в Орше, заведует детским сектором и руководит танцевальными и вокальными коллективами.

В Баку Самир Ёлчиев выступил с песней "Чырвоная ружа" из репертуара Владимира Мулявина и "Песняров", с которой стал победителем в 2023 году в Витебске.

"Трудно передать мои чувства и эмоции, когда впервые приехал в Баку и выступил на исторической сцене Дворца Гейдара Алиева! Все очень красиво, дружелюбно, как магнитом сразу же очень потянуло, видимо, зов крови (смеется) - музыка, кухня, отношения, менталитет… Наши родственники из Азербайджана постоянно посылали нам национальные сладости, и мне очень нравилась пахлава. С детства мой отец (моя мать - белоруска), который родом из Девечи (ныне Шабран), рассказывал мне об Азербайджане, традициях и культуре, но все как-то не удавалось приехать сюда вместе. К сожалению, отец скончался пять лет назад…" - сказал Самир.

По его словам, Дни культуры Беларуси в Азербайджане являются знаковым событием для того, чтобы народы лучше узнали друг друга. Он отметил, что все прошло на высоком уровне.

"В Беларуси есть талантливые азербайджанские творческие личности, которые успешно выступают, и в то же время достойно представляют свою культуру и искусство. Мне очень нравится азербайджанская музыка, особенно мугам, и в будущем хотел бы синтезировать его с белорусской национальной или эстрадной музыкой. Наши выступления были очень тепло приняты, от зрителей шла невероятная позитивная и доброжелательная энергетика. Фантастические ощущения! И по возможности буду приезжать сюда вновь и вновь", – добавил Самир.

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