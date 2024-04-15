В Баку открылась выставка "Нахчыван в фотографиях" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялось открытие выставки "Naxçıvan Fotolarda" (Нахчыван в фотографиях), сообщает в понедельник Trend Life.

Выставка организована министерством культуры Азербайджана, газетой "Şərq qapısı", при поддержке полномочного представительства Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике. В экспозицию выставки вошли более 60 фотографий, отражающие богатую природу древнего края - Нахчывана, его многовековую историю и уникальные памятники. Авторы - фотографы газеты "Şərq qapısı".

На мероприятии присутствовали министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, видные общественные деятели, известные представители науки, культуры, искусства. Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, прозвучал государственный гимн.

Выступая на мероприятии, полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафлы отметил, что в соответствии с распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева о проведении 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики в стране и за рубежом проводятся различные мероприятия.

"В нашей стране, а также за ее пределами проводятся мероприятия, посвященные 100-летнему юбилею Нахчыванской Автономной Республики. Отрадно, что данные мероприятия вызывают большой интерес у общественности", - сказал Наджафлы.

Фуад Наджафлы рассказал об экономическом развитии социальных программах, общественной жизни Нахчыванской Автономной Республики.

Делясь впечатлениями о выставке, президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли назвал ее значимым культурным событием.

Гости ознакомились с выставкой, была представлена концертная программа, в ходе которой прозвучал мугам.

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