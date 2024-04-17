В Турции и Азербайджане пройдет Международный фестиваль кукольных театров

БАКУ /Trend Life/ - В Турции и Азербайджане пройдет III Международный фестиваль кукольных театров "Hadi Poyrazoğlu Kukla ve Karagöz Festivali". В фестивале примет участие коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Цель фестиваля, организованного при поддержке министерства культуры и туризма Турции, Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО и TIKA (Турецкое агентство по сотрудничеству и координации), объединение представителей кукольных театров, популяризация их национальных кукольных театральных традиций, а также создание основы для реализации новых совместных проектов.

Открытие фестиваля, который пройдет с 22 апреля по второе мая, состоится в городе Анкара. В мероприятие наряду с представителями азербайджанского театра, примут участие коллективы из Германии и Италии.

22-26 апреля в рамках фестиваля спектакли будут демонстрироваться на различных площадках города Анкара. 27 и 28 апреля фестивальный марафон продолжится в Стамбуле.

Коллектив Азербайджанского государственного кукольного театра выступит в двух городах, представив спектакли "Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah" (Мусье Жордан и дервиш Масталишах) и "Məlikməmməd" (Меликмамед).

Последней остановкой фестивальной программы (29 апреля – второе мая) станет столица Азербайджана - город Баку. На сцене Азербайджанского государственного кукольного театра выступят представители кукольного театра Турции.

Наряду с показами постановок планируется провести выставку, а также семинар-презентацию, охватывающую процесс изготовления театральных кукол.

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