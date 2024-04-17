Публика аплодировала стоя: Дмитрий Маликов выступил с концертом в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист России, лауреат многочисленных музыкальных премий Дмитрий Маликов дал концерт в зале The Grand на территории живописного курортного городка Sea Breeze Resort, сообщает Trend Life.

Он исполнил как полюбившиеся всем хиты прошлых лет, так и свои новые песни.

На концерте звучали любимые песни нескольких поколений слушателей – "Ты одна, ты такая", "Love story", "Звезда моя далекая", "До завтра", а также новая "Слезы Питера".

Дмитрий Маликов признался, что мечтает однажды приехать в Баку с инструментальным концертом, и исполнил свою фортепианную композицию "Ночь в Мадриде" и собственную обработку "Венгерского танца" Иоганнеса Брамса, а также пригласил гостей на танцпол.

Качественный звук, живое исполнение и интеллигентное обаяние артиста создали особую душевную атмосферу, публика аплодировала стоя.

Дмитрий Маликов неоднократно подчеркивал, что Баку занимает особое место в его жизни, ведь именно здесь он впервые вышел на эстраду.

"Самое главное, что отличает эту землю - люди, невероятно гостеприимные, доброжелательные и очень теплые, душевные. Поэтому я себя чувствую здесь очень хорошо", - сказал артист.

В перерывах между композициями он делился воспоминаниями о своих прошлых визитах в Баку, говорил о легендарном исполнителе Муслиме Магомаеве, с которым был лично знаком, и о своем отце, Юрии Маликове - создателе и руководителе ВИА "Самоцветы".

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