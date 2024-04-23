Древняя архитектура Азербайджана через "вкусные" цветовые гаммы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Древняя архитектура и природные пейзажи Азербайджана нашли отражение в работах Рейхан Аслановой в персональной экспозиции "Müşahidələrin fraqmentləri" (Фрагменты наблюдений), представленной в Центре искусств Хатаи в Баку, сообщает Trend Life.

Сюжеты ее картин – это особое настроение и состояние художника, которые передаются зрителям через "вкусные" цветовые гаммы. Как любому творческому человеку, художнику нужны импульс, желание творить, осуществить задуманное, необходимо то, что вдохновляет. У Рейхан Аслановой – это история и природа Азербайджана.

Выступившие на открытии основатель и директор компании Contemporary Baku Галиб Гасымов, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов, академик Абель Магеррамов, профессор Хикмет Бабаоглу отметили яркость представленных произведений, значимость творчества художницы, которая отражает на холсте, прежде всего, историю родной земли.

Рейхан Асланова – выпускница факультета живописи Азербайджанской государственной академии художеств, работала в Государственном театре юного зрителя, Союзе театральных деятелей Азербайджана, преподавала изобразительное искусство в лицее "Идрак", а ныне в Бакинском Стамбульском лицее, директор студии "Şəxsi Sənət".

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