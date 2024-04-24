Посол Швеции в Азербайджане встретился с Fahree и Илькином Довлатовым (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренцсон встретился с представителями Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькином Довлатовым.

Об этом Trend Life сообщили в пресс-службе Общественной телерадиовещательной компании (İTV), являющейся официальным вещателем конкурса песни "Евровидение" в Азербайджане. Напомним, что в этом году конкурс пройдет в шведском городе Мальмё.

Посол выразил представителям Азербайджана поддержку и пожелал успехов на конкурсе. Встреча прошла в неофициальном формате в Доме-музее братьев Нобель (бывшая резиденция братьев Нобель), в ней также принял участие советник посольства по торговым вопросам и вопросам культуры Сирус Рустамов

Впечатлениями о встрече Fahree и Илькин Довлатов поделились на своих страницах в социальных сетях, отметив, что с удовольствием пообщались с послом, получили в ходе встречи полезные советы, а также побеседовали о культуре обеих стран.

Fahree и Илькин Довлатов также выразили благодарность послу Швеции в Азербайджане за предстоящее проведение в Баку просмотра финала "Евровидения-2024", в котором примут участие представители Азербайджана на конкурсе прошлых лет и поклонники "Евровидения".

Напомним, что Азербайджан с песней "Özünlə apar" на "Евровидении-2024" представят Fahree (Фахри Исмаилов) и Илькин Довлатов.

Композиция "Özünlə apar" сочетает в себе синтез современной поп-музыки и традиционные этнические мотивы. Автор песни - Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая. Представители Азербайджана на "Евровидении-2024" - Fahree и Илькин Довлатов выступят под номером 12 во второй части первого полуфинала.

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