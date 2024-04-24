В Баку открылись Дни российского кино - праздник культуры и традиции гостеприимства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялось открытие Дней российского кино в Азербайджане, сообщает в среду Trend Life.

Мероприятие собрало большое число поклонников российского кинематографа.

Выступая в ходе официального открытия Дней кино, старший советник посольства России в Азербайджане Андрей Румянцев отметил, что данный кинофестиваль уже в очередной раз становится праздничным событием в культурной жизни Азербайджана.

"Уверен, что благодаря легендарным традициям азербайджанского гостеприимства и радушия фестиваль пройдет в атмосфере дружбы, на благо развития культурных отношений между нашими народами", - сказал он.

Далее на сцену были приглашены известные российские артисты - актриса театра "Школа современной пьесы", театра Луны и театра Комедии Елена Захарова; режиссер фильма "Чайка", актриса Московского академического театра имени В. Маяковского Полина Лазарева; исполнитель главной роли в фильме "Нюрнберг", актер Государственного театра наций Сергей Кемпо.

Продюсер проекта - заслуженный работник культуры России Елена Лебедева в своём выступлении выразила признательность всем, кто оказал поддержку и содействие в проведении Дней российского кино.

"Мы очень хотим приехать к вам и на следующий год", - подчеркнула Лебедева.

Далее вниманию азербайджанских зрителей была представлена кинокартина "Нюрнберг" (режиссер Николай Лебедев). После показа прошла встреча с исполнителем главной роли в фильме, актером Государственного театра наций Сергеем Кемпо.

Действие фильма происходит в 1945 году. В Нюрнберге начинает работу Международный военный трибунал. На суд, который впоследствии назовут процессом века, съезжается огромное количество людей со всего мира: город переполнен журналистами, адвокатами, переводчиками, свидетелями и множеством участников и сотрудников процесса. Среди тех, кто приезжает в Нюрнберг работать на процессе — Игорь Волгин. Он молод, но прошел войну, имеет награды, владеет несколькими иностранными языками. Волгину предстоит быть переводчиком в составе советской делегации. Однажды на улице Нюрнберга Волгин встречает юную русскую девушку Лену. Их зарождающееся чувство пройдет через множество испытаний, но любовь — это единственное, что во все времена спасало мир от расчеловечивания...

Отметим, что Дни российского кино в Азербайджане проходят с 24 по 27 апреля 2024 года в Киноцентре "Низами" в Баку. Программа Дней российского кино включает в себя показ четырех новых российских полнометражных кинокартин с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистом, представляющим каждый фильм.

В рамках Дней кино также будут представлены кинокартины: "Чайка" (режиссер Полина Лазарева), фильм представит режиссер, актриса Московского академического театра имени В. Маяковского Полина Лазарева; "Сокровища партизанского леса" (режиссер Георгий Ильин), фильм представит исполнительница главной роли, актриса театра "Школа современной пьесы", театра Луны и театра Комедии Елена Захарова; "Хоккейные папы" (режиссер Андрей Буланов), фильм представит исполнитель главной роли, актер Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина Алексей Бардуков.

В программе Дней кино также показ мультипликационного фильма "Чинк: хвостатый детектив" (режиссер Григорий Вожакин).

Организатором Дней российского кино в Азербайджане является Продюсерский центр "ЭЛС" ПРОДАКШН". Продюсер проекта - заслуженный работник культуры России Елена Лебедева. Все киномероприятия будет вести артистка театра и кино Полина Нечитайло.