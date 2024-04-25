В Баку состоится премьера оперы "Кармен" в современном жанре – откровения режиссера

БАКУ /Trend Life/ - Премьерой оперы Жоржа Бизе "Кармен" в новой постановке и в современном жанре 27 апреля в 19.00 откроется Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевойна сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Оригинальная идея принадлежит всемирно известному оперному певцу, директору Государственного академического театра оперы и балета, народному артисту Юсифу Эйвазову. В главной партии Кармен - народная артистка Фидан Гаджиева. Режиссер спектакля Эльвин Мирзоев в преддверии премьеры поделился своими мыслями с Trend Life. Музыка и либретто остаются классическими, но…

"Фидан Гаджиева на протяжении многих лет с успехом воплощает классический образ Кармен, и у нее сложилось свое восприятие этой роли. Мне очень приятно, что она очень позитивно восприняла мою режиссерскую интерпретацию. В последние годы у меня происходили некоторые перемены в восприятии мира, что своеобразно находит отражение в спектакле. Хотя зритель может ощутить себя в 20-21 веках, но мы отошли от любой временной и эпохальной привязанности. И сам расклад ситуации, и его прочтение немного иные. Во-первых, мы достигли максимального минимализма в этом материале. У нас есть подвижная декорация, которая конструктивно решает все картины, акты действий. Во-вторых, мы уже иначе рассматриваем и позиционируем конфликт, отношения между героями и выводим на авансцену другие акценты. В фокусе событий понимание свободы выбора и принятия решения. И вообще, что есть любовь в понимании этого мира? Как оно реализуется? Как оно может быть реализовано? В каких ограничениях? Есть ли вообще ограничения у этого внутреннего состояния? Если есть, то какое оно? Или может быть оно вообще все ограничения разрушает, и мы должны быть полностью свободны?" – сказал Эльвин Мирзоев.

Режиссер приветствует происходящие перемены в оперном театре

"Я очень хотел бы участвовать в преобразовании и новом восприятии оперного искусства в Азербайджане. С радостью подключаюсь к этой инициативе, которая в этом театре уже начата. Мне очень понравилось работать с коллективом спектакля. В спектакле даже хор будет не традиционно выстроенный и статичный, а в соответствии с современными требованиями, реализацией нового воплощения и эмоциональности. Говорят, что оперные артисты бывают менее артистичны, с чем я уже не согласен. Потому что в спектакль привнесено очень много драматических элементов, с чем актеры прекрасно справились. Они фактурные и эмоциональные! Я думаю, что спектакль очень понравится зрителям и приглашаю всех на премьеру", - добавил Эльвин Мирзоев.

Для приобретения билетов https://iticket.az/events/concerts/karmen/113891

С 27 апреля по 3 мая пройдет первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета. В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи будут представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов.

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