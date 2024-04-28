Cостоялось закрытие Дней российского кино в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - в Киноцентре "Низами" в Баку состоялось закрытие Дней российского кино в Азербайджане, сообщает Trend Life.



Выступившие первый секретарь посольства России в Азербайджане Павел Кузнецов, директор Государственного фильмофонда Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев, руководитель Русского Дома в Баку Ирек Зиннуров отметили, что Дни российского кино стали очередным мостом культуры между странами. Продюсер проекта "Дни российского кино в Азербайджане", заслуженный работник культуры России Елена Лебедева выразила благодарность от всей делегации бакинским зрителям за тёплый приём и аншлаги на показах фильмов.

Зрителям был продемонстрирован режиссера Андрея Булатова "Хоккейные папы". По сюжету, Андрей, тренер детской хоккейной команды "Суровые тигры" небольшого провинциального городка, всего себя отдаёт воспитанникам. Размерную жизнь героя нарушает известие о том, что единственный в городе ледовый дворец собираются снести и построить торговый центр. Андрею дают шанс "побороться" за Ледовый дворец, приняв участие во взрослом любительском турнире по хоккею. Теперь у Андрея есть всего несколько месяцев для того, чтобы собрать свою команду любителей хоккея и подготовить её к важнейшему турниру. Отцы маленьких хоккеистов, узнав о наборе в команду, решают сами выйти на лед и побороться за будущее своих детей...

После просмотра на вопросы зрителей ответил исполнитель главной роли, актёр Российского государственного театра "Сатирикон" им. Аркадия Райкина Алексей Бардуков.

Организатором Дней российского кино в Азербайджане является Продюсерский центр "ЭЛС" ПРОДАКШН". Зрителям были представлены четыре новых российских полнометражных фильма с последующим их обсуждением и творческой встречей с артистом, представляющим каждый фильм. Все дни показа прошли в киноцентре "Низами". Киномероприятия вела артистка театра и кино Полина Нечитайло.

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