Каждая нота звучала идеально – концерт проекта "Yeni adlar" в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся очередной концерт в рамках проекта "Yeni adlar" (Новые имена), посвященный памяти выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, сообщает Trend Life.

На вечере выступил Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова.

Солисты программы - лауреаты республиканских и международных конкурсов Нармина Исмаилова (фортепиано), Рустам Зейналов (фортепиано), Заррин Алиева (скрипка), Хумай Гаджизаде (альт) и Айнур Абдуллаева (скрипка) представили вниманию слушателей проникновенное исполнение, каждая нота звучала идеально.

На концерте прозвучали сюита "Le Carnaval des animaux" Камиля Сен-Санса, "Романс" для альта с оркестром Макса Бруха, "Цыганка" Мориса Равеля и Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова.

Отметим, что проект "Yeni adlar" служит развитию современного азербайджанского исполнительского искусства, признанию новых талантов в этой области. Проведение концертов молодых исполнителей с симфоническими, камерными и оркестрами народных инструментов под руководством известных дирижеров создает важную основу для развития молодых талантов в сфере искусства.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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