В Баку состоится творческий вечер народного артиста Нуреддина Мехтиханлы

БАКУ /Trend Life/ - В зале Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли 7 мая в 20:00 состоится творческий вечер известного актера театра и кино, народного артиста Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат", ведущего актера Азербайджанского государственного академического национального драматического театра Нуреддина Мехтиханлы, сообщает Trend Life.

На вечере народный артист расскажет о своих ролях в театре и кино, работе с известными режиссерами и коллегами. Зрители, которые посетят творческий вечер Нуреддина Мехтиханлы, раскроют для себя много ранее неизвестных фактах об артисте.

Отметим, что зрителям Нуреддин Мехтиханлы хорошо знаком по ролям в театральных спектаклях "Хуршидбану Натаван", "Айдын", "В хрустальном дворце", "Мертвецы", "Квартиранты ада","Алмаз" и многих других спектаклях.

Билеты можно приобрести в кассах города и онлайн по ссылке:

https://iticket.az/ru/events/concerts/nuraddin-mehdikhanly/114458

Телефон для справок: (051) 303 35 40.

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