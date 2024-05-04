Xalq Bank провел презентацию художественного альбома, посвященного видному художнику Джахиду Джемалю (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в головном офисе Xalq Bank в рамках проекта Xalq Əmanəti (Народное достояние) состоялась презентация художественного альбома, посвященного видному азербайджанскому художнику Джахиду Джемалю, сообщает Trend Life.

В презентации 24-го издания проекта Xalq Əmanəti принияли участие общественные деятели, представители науки и культуры, творческой интеллигенции и молодежи. Художественный альбом, подготовленный на азербайджанском, английском и русском языках, раскрывает его наследие, описывает жизнь и творчество. Гостям была представлена экспозиция картин Мастера.

Ведущая вечера заслуженная артистка, телеведущая Диляра Салим рассказала о жизни Джахида Джемаля (1928-2011), который происходит из бекской семьи Карабаха, по линии ханов Сарыджалинских восходит к карабахскому хану Панах Али-хану, и большом творческом наследии Мастера. Выступившие корифей национального искусства, народный художник, академик Омар Эльдаров, ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник, академик Натиг Алиев, проректор академии, народный художник, профессор Салхаб Мамедов, народный художник, профессор Ариф Гусейнов, доктор философии по искусствоведению, профессор Галиб Гасымов отметили богатое содержание книги и особую роль Азербайджанского национального наследия в мировом искусстве, подчеркнули значение проекта "Халг Аманаты" в сохранении национального культурного достояния.

Было отмечено, что ключевую роль в формировании художественного стиля и творчества Джахида Джемаля сыграла география. В своем искусстве он отразил не только городскую культуру Азербайджана, но и сельскую среду. Культура, язык, история, легенды и мифы, природа, музыка, архитектура, народное прикладное искусство, ковры и ткачество Азербайджана были источником вдохновения для художника, отражены в сюжетах и цветовой гамме его произведений, его любви к ярким краскам и орнаментам. Творчество художника тесно связано с богатой культурой трех стран – Азербайджана, России и Монголии. Его имя вписано в историю изобразительного искусства этих стран второй половины XX и начала XXI века. По сегодняшний день опубликованы его книги "Анатомия цвета" и "Цвет в костюме", посвященные изучению природы цвета.

Автор текста издания, научный сотрудник Государственного музея Востока России Мария Филатова отметила, что в работе над изданием была проведена большая исследовательская работа, включены воспоминания вдовы Джахида Джемаля Светланы Федотовой, которая живет в Москве.

Старший специалист департамента по связям с общественностью Xalq Bank Наргиз Юсифова отметила, что проект Xalq Əmanəti реализуется Xalq Bank с 2010 года, и нацелен на сохранение культурного наследия азербайджанского народа, передачу его будущим поколениям и ознакомление мира с национальными духовными ценностями Азербайджана. Изданные в рамках этого проекта книги публикуются на азербайджанском, английском и русском языках. Издания передаются в дар высшим и средним учебным заведениям страны, детским домам и библиотекам, различным фондам, государственным учреждениям, посольствам и консульствам зарубежных стран, осуществляющим свою деятельность в Азербайджане и за рубежом, крупным музеям и библиотекам мира, а также любителям искусства.

За прошедший период в рамках проекта были организованы выставки и изданы художественные альбомы из произведений народных художников Беюкаги Мирзазаде, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Халиды Сафаровой, Микаила Абдуллаева, художника по коврам Лятифа Керимова, а также Алекпера Рзагулиева, Таги Тагиева, Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Камала Ахмеда, Шамо Абасова, Фазиля Алиева, Рзы Мамедова, Геннадия Брижатюка, Горхмаза Суджаддинова и шехида-скульптора Самира Качаева.

Также вышли в свет избранные произведения народных поэтов Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Халила Рзы Улутюрка, Залимхана Ягуба, незабвенного Микаила Мушвига, книга «Монеты Азербайджана» выдающегося ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли, трехтомник «Антология ашыгской литературы», сборник произведений Акимы Биллури, в том числе все произведения всемирно известного поэта-мыслителя Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках.

Джахид Джемаль родился 15 ноября 1928 года в поселке Гюлаблы Агдамского района в Карабахе. Семья также имела дом в Шуше. Интерес к рисованию Джемаль начал проявлять уже с ранних лет. Хотя желание стать художником для родителей было неожиданным, его мать Гюльджахан ханум верила в творческий талант своего сына, даже собирала его детские рисунки.

Получив в 1945 году диплом Художественного училища им. Азима Азимзаде, в 1946 году Джемаль поступает в Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова, продолжая обучение в отделении декоративно-прикладного искусства по специальности "художник-декоратор". После окончания института Джемаль был принят на работу в Большой Театр в качестве художника-стажера, где в течение следующих двух лет (1952-1954) приобрел профессиональный опыт. По окончании стажировки он устроился художником-декоратором в театр имени Маяковского.

В 1952 году Джахид Джемаль создал эскизы декораций к опере "Кёроглу", которая должна была быть поставлена в Азербайджанском театре оперы и балета имени Узеира Гаджибейли. В период с 1958 по 1961 годы он работал в театре народной оперы города Электросталь Московской области над постановками спектаклей "Евгений Онегин" и "Иоланта".

В 1956-ом Джемаль был назначен главным художником павильона Азербайджана на ВДНХ (Выставке достижений народного хозяйства) в Москве.

Джемаль проявил себя и как художник-иллюстратор в области книжной графики. Он готовил иллюстрации для книг, изданных в Баку ("Азернешр") и нескольких московских издательствах ("Радуга", "Прогресс" и др.). Художественное оформление книг народного эпоса "Кёроглу" (1956), "Анекдоты Моллы Насреддина" (1959), "Дочь огня" С. Икрами (1965), "Все те же слова" Х. Гойтисоло (1967), "Тревожные годы" Намдага (1969) принадлежит именно ему. Молодой художник пробовал себя и в качестве плакатиста, и несколько лет работал художником-мультипликатором в "Союзмультфильме".

Наиболее значительная и яркая часть его творчества связана с Монголией, которой он посвятил около 850 работ. Интерес к культурному наследию монгольского народа привел Джахида Джемаля к изучению исторических источников таких как "Сокровенные сказания монголов". Он путешествовал по горам и степям Монголии, посещал деревни, отдаленные пастбища. В серии работ "Монгольская сюита" художник говорит об особенностях Монголии XX века, в том числе как о старом, традиционном, кочевом образе жизни, так и о новых, многоэтажных городах, о переходе скотоводов-аратов от лошадей и верблюдов к современным технологиям, быстрым машинам.

Знакомство Джемаля с Монголией началось в 1962 году – это была отправная точка для будущих исследований в его биографии. Позже была создана еще одна серия работ – "Монголия. Гоби" (1970). Произведения, посвященные Монголии, вызывали большой интерес в Москве, публиковались в газетах "Комсомольская правда" и "Известия", журналах "Огонек", "Москва", "Иностранная литература" и других печатных изданиях.

Был заслуженным художником России, членом Союза художников Москвы, Союза художников Азербайджана, Монголии и Международного художественного фонда. Его произведения хранятся в Национальном музее искусства Азербайджана (Баку), в Музее изобразительного искусства Монголии им. Г. Занабазара, в Национальном историческом музее Монголии (Улан-Батор), в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург), в Государственном музее Востока (Москва), а также хранятся в галереях и частных коллекциях. Выставки его работ организовывались в Баку, Москве, Дубне, Минске, Алматы, Кишиневе, Улан-Баторе и Гяндже. Скончался 17 июня 2011 года в Москве.

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