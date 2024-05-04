В Гяндже представлен концерт в рамках Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова прошел концерт в рамках первого Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой, сообщает Trend Life.

В сопровождении Гянджинского государственного камерного оркестра под управлением народного артиста Азербайджана Рафаэля Байрамова выступили народные артисты Фидан Гаджиева и Севиндж Ибрагимова, заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, заслуженная артистка Кямаля Тагизаде, солисты Талех Яхъяев, Рустам Джафаров, Гюнель Гаджиева, Эльмир Пишнамаззаде, Васиф Байрамов и Камилла Мамедзаде. Специальным гостем вечера стала известная итальянская оперная исполнительница Рипалта Буфо. Выступления артистов были встречены овациями зрителей.

Первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета, проходит с 27 апреля по 3 мая. В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов.

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