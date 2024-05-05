Феерическое завершение Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой! Гала-вечер с участием звезд Viva-Opera (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялось феерическое завершение первого Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой, сообщает Trend Life.

Первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета, прошел с большим успехом. В течение семи дней на концертных площадках Баку и Гянджи были представлены произведения азербайджанских и мировых классиков с участием отечественных и зарубежных мастеров сцены, молодых талантов и юных дарований от 4 до 14 лет. Каждый вечер проходил с большим интересом и аншлагом. Главная цель проекта - пропаганда и развитие классической музыки в Азербайджане, выявление и поддержка новых талантов в сфере оперного искусства.

В заключительном вечере в сопровождении симфонического оркестра филармонии под управлением дирижера из Турции, директора концертного центра Cemal Reşit Rey Мурата Джема Орхана на сцене блистали звезды оперного искусства Рипалта Буфо (Италия), Вячеслав Васильев (Россия), Гиорги Челидзе (Грузия), народные артисты Азербайджана Фидан Гаджиева, Самир Джафаров, Гюльназ Исмайлова, заслуженные артисты Рамиль Гасымов, Фарид Алиев, Джахангир Гурбанов, Анар Шушалы, Сабина Вахабзаде, Антон Ферштандт, Фарида Мамедова, Илаха Эфендиева, Инара Бабаева, лауреаты международных конкурсов Адиль Ахундов, Талех Яхъяев, Атеш Гараев, Махир Тагизаде. Ведущим вечера был известный телеведущий Салех Багиров. Отметим, что в рамках фестиваля также участвовала художественный руководитель и главный дирижер Баварского Гутт-Имлингского фестиваля оперного искусства, дирижер Корнелия фон Керссенброк (Германия). Произведения азербайджанских и мировых были встречены овациями и цветами зрителей, которые в заключении стоя приветствовали артистов.

Фото - Нариман Исмайлов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!