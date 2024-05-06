В Баку открылась выставка работ Фидан Амировой "По следам узоров..." – яркие краски души художницы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" в Баку состоялось открытие персональной выставки молодой художницы, члена Союза художников Азербайджана Фидан Амировой под названием "Naxışların izi ilə..." (По следам узоров), посвященная 101-летию великого лидера Гейдара Алиева и приуроченная ко Дню ковроткача, сообщает Trend Life.

Выступивший на открытии заместитель председателя Союза художников Азербайджана, народный художник Агаали Ибрагимов подчеркнул, что ковроткачи отмечают свой профессиональный праздник в знаменательную дату - в преддверии 101-летия великого лидера, основателя современного азербайджанского государства Гейдара Алиева, который всегда уделял большое внимание национальной культуре и наследию, поддерживал творческие искания деятелей культуры и искусства. Было отмечено, что в 35 произведениях декоративно-прикладного искусства Фидан Амировой, около десяти из которых ковровые композиции, отражены не только национальные орнаменты, но и яркие краски души художницы. Каждая представленная работа включает в себя элементы ковра, охватывающие различные техники.

Руководитель отдела декоративно-прикладного искусства СХА, народный художник Айдын Раджабов, профессор Государственной академии художеств, заслуженный художник Мамедгусейн Гусейнов, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев, директор Музыкального колледжа имени Асафа Зейнналы при Национальной консерватории, заслуженный деятель искусств Назим Кязымов, заместитель директора Гимназии искусств при Национальной консерватории Кямаля Керимова, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов отметили своеобразность работ молодой художницы, пожелали ей дальнейших творческих успехов.

Куратор проекта – специалист по связям с общественностью и СМИ Государственной академии художеств Сакина Багирова.

Фидан Амирова - выпускница Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, факультета декоративно-прикладного искусства Азербайджанской государственной академии художеств по специальности "Художественный ковер". Участвовала в ряде республиканских и международных проектов, была удостоена многих дипломов, сертификатов и наград. Ранее выставка Фидан Амировой прошла в Швейцарии.

Выставленные произведения объединяют ковры, являющиеся богатым наследием Азербайджана. Произведения воспевают древние элементы ковра в сочетании с современными формами и техниками. Зрители видят неповторимой красоты ковровые мотивы, раскрывающиеся во впечатляющем балансе между прошлым и современностью.

"Картины художников – это не просто изображение на холсте, это отражение их внутреннего мира. Искусство открывает тайны души художника и отражает его мысли, размышления и эмоциональное состояние, что находит свое воплощение в созданном произведении. И подобно человеку, который стремится найти свое истинное предназначение на земле, картина становится своеобразным мостом гармонии с самим собой и миром вокруг", - сказала Фидан Амирова.

Отметим также, что Фидан Амирова поддержала другую молодую художницу - Нармин Аббасову, представив ее экспозицию "Стремление". Художницы были отмечены почетными дипломами. Гости с большим интересом осмотрели экспозиции.

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