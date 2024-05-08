Определились первые финалисты "Евровидения 2024"

БАКУ /Trend Life/ - В Мальмё (Швеция) прошел первый полуфинал 68-го Международного конкурса песни "Евровидение-2024", в котором выступили Fahree и Илькин Довлатов, сообщает Trend Life.

Представители Азербайджана исполнили композицию "Özünlə apar". Композиция "Özünlə apar" сочетает в себе современную поп-музыку и традиционные этнические мотивы. Автор песни - Fahree (Фахри Исмаилов), также над конкурсной песней работали Мадо Салих, Эдгар Равин, Гасан Гейдар и Мила Милес.

Из 15 стран первыми финалистами стали представители Сербии, Португалии, Словении, Украины, Литвы, Финляндии, Кипра, Хорватии, Ирландии и Люксембурга.

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" проходит в шведском городе Мальмё. Второй полуфинал состоится 9 мая, а финал - 11 мая.