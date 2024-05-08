Джазовые оркестровые традиции в Азербайджане: прошлое и настоящее (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Бакинских международных дней джаза, организованных Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли при поддержке Университета ADA и министерства культуры Азербайджана, состоялись дискуссия "Джазовые оркестровые традиции в Азербайджане: прошлое и настоящее" и концерт, посвященный 100-летию дирижера, композитора, народного артиста Тофига Ахмедова, сообщает Trend Life.

Выступивший на открытии проректор Университета ADA Фариз Исмаилзаде отметил, что в университете всегда проводятся творческие вечера, посвященные историческим личностям Азербайджана, в вузе много любителей джаза и подобные мероприятия плодотворно влияют на просветительскую деятельность среди молодежи.

Ветеран джазового искусства Азербайджана Рафиг Сеидзаде рассказал о жизни и творчестве видного представителя музыкальной культуры Тофига Ахмедова, его таланте и вкладе в культуру в качестве руководителя джазового оркестра. Было отмечено, что эстрадный оркестр Азербайджанского телевидения и радио под управлением Тофига Ахмедова сыграл большую роль в развитии и пропаганде национальной джазовой музыки, привнес новшества в музыкальную культуру.

Натаван Гусейнова, музыковед и журналист, работающая в Нидерландах, рассказала о значении эстрадно-симфонического оркестра под управлением Рауфа Гаджиева в истории азербайджанского джаза. Музыковед и актриса Фариза Бабаева поделилась интересными фактами о деятельности квартетов и оркестров под руководством Рафига Бабаева, а также джазового оркестра под управлением Тофига Ахмедова. Музыковед, профессор БМА Лала Рзаева рассказала об исследованиях по изучению джазового исполнительства.

Народный артист Азербайджана, композитор Фаиг Суджаддинов рассказал об эстрадном оркестре под управлением Тофига Ахмедова, а также исполнил свои композиции.

Маркус Гайзельхарт, доцент Венского университета музыки и исполнительских искусств, тромбонист, композитор, аранжировщик и руководитель биг-бэнда выступил с докладом "Джазовые оркестры в Германии и Австрии: прошлое, настоящее, будущее. Биг-Бенд в системе музыкального образования".

В концертной программе группа "Бакустик Джаз" под руководством народного артиста Салмана Гамбарова, молодые джазовые исполнители Ниджат Асланов, студент Азербайджанской национальной консерватории Нурлан Гусейнзаде, трио Дианы Гаджиевой, ударник Искендер Алескеров, бас-гитарист Фуад Джафар, певица Сабина Гаджиева исполнили произведения классиков и азербайджанские джазовые стандарты. Концертную часть завершили композиции в исполнении Baku Brass Big Bаnd при Азербайджанском государственном оркестре духовых инструментов под руководством заслуженного деятеля искусств Алибалы Рзаева.

В завершение мероприятия доцент БМА, директор Государственного ансамбля "Гая" Туран Мамедалиева поделилась своими мыслями о творчестве Тофига Ахмедова.

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