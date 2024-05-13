В Sea Breeze выступят "Легенды Монте-Карло" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - 1 июня в Sea Breeze стартует под руководством всемирно известного артиста цирка, обладателя ряда престижных наград в сфере циркового искусства, в том числе и циркового "Оскара", Аллахверди Исрафилова международная программа "Легенды Монте-Карло" с участием артистов одного из самых престижных цирковых фестивалей в мире, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Цирковой шатер со зрительным залом вместимостью на 1250 мест и 13-метровым манежем расположится в Sea Breeze между Лунапарком и Аквапарком, которые также начнут принимать гостей этим летом.

Первое шоу циркового представления в Sea Breeze пройдет в Международный день защиты детей, и будет носить благотворительный характер - на него будут приглашены дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Артисты программы "Легенды Монте-Карло" очаруют и детей, и взрослых сложными акробатическими трюками, виртуозным жонглерским мастерством, настоящей магией и впечатляющей эквилибристикой. А великолепные карабахские скакуны, покорившие своим выступлением публику Виндзорского королевского конного шоу, продемонстрируют под управлением настоящих джигитов невероятную скорость и грацию.

Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн

https://iticket.az/ru/events/kids/circus-legends-of-monte-carlo

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