Модные приключения Александра Васильева в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный историк моды, искусствовед, коллекционер, экс-ведущий телепрограммы "Модный приговор" на Первом канале России Александр Васильев не раз в своих интервью говорил, что любит Баку, и приезжает сюда с огромной радостью, сообщает Trend Life.

Очередной его визит не стал исключением. Александр Васильев приехал в столицу Азербайджана со своей "Выездной школой", также здесь состоялся творческий вечер под названием "Восток и мода".

Вечер вызвал большой интерес у бакинской аудитории, большую часть которой составляли представительницы прекрасного пола.

Александр Васильев - блестящий рассказчик, он настолько детально передает настроение любой эпохи, культуры, что слушатели полностью погружаются в эту атмосферу. "Восток и мода" – тема тонкая, и крайне интересная. Васильев рассказал о влиянии восточной культуры на мировую индустрию моды, о том, как известные дизайнеры и дома моды в своих коллекциях используют восточную тематику, об экспонатах своей коллекции, связанных с Востоком.

Также историк моды поделился с бакинскими зрителями опытом и модными секретами, рассказал о стиле и направлениях моды.

Конечно, большинство бакинских поклонниц Александра Васильева хотели узнать мнение эксперта о своем стиле, и получить модные советы.

Вынося "модный приговор" бакинкам, Васильев отметил, что азербайджанки очень красивые, они не любят одеваться чересчур откровенно, и отдают предпочтение драгоценностям и одежде от известных марок.

После мероприятия многочисленные поклонницы Александра Васильева подходили к нему, чтобы лично пообщаться и сфотографироваться.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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