Более двух тысяч участников боролись за первенство Art Olimpia в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова в Баку состоялся очередной крупномасштабный конкурс Art Olimpia, организованный Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана, сообщает Trend Life.

На протяжении двух дней в проекте приняли более двух тысяч талантливых детей и подростков из Баку, Сумгайыта, Агдаша, Евлаха, Мингячевира, Огуза, Шеки и других городов страны. Конкурс проводился в номинациях соло, дуэт, малые группы и ансамбли, в различных возрастных категориях, по различным видам искусства (народные инструменты, классические инструменты, вокал, танцы, изобразительное искусство, художественное чтение).

Среди победителей - Детская музыкальная школа №1 имени Габиля Алиева Агдашского района, Гимназия искусств при Азербайджанской национальной консерватории, Детская музыкальная школа №1 имени Гара Гараева города Сумгайыт, танцевальная группа Qaval. Юные таланты JAM SS Theater были удостоены гран-при по театральному искусству.

В церемонии награждении принял участие зампредседателя СМА Расул Алиев.

Президент АТА Азиз Азизов отметил, что фестиваль служит повышению интереса у подрастающего поколения к различным сферам культуры, развитию творческих способностей, выявлению и поддержке новых талантов, формированию культурного диалога между молодежью.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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