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Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте (ФОТО)

Культура Материалы 23 мая 2024 15:39 (UTC +04:00)
Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный артист Азербайджана Джейхун Губадов в качестве члена жюри принял участие в Республиканском конкурсе национального танца имени Мукаррам Тургунбаевой в Ташкенте (Узбекистан), сообщили Trend Life в пресс-службе Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Конкурс прошел при организации министерства культуры Узбекистана. Жюри было сформировано из представителей стран-членов ТЮРКСОЙ.

В их число вошел балетмейстер Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, заслуженный артист Азербайджана Джейхун Губадов.

По завершении конкурса членам жюри были вручены благодарственные письма.

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Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте (ФОТО)
Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте (ФОТО)
Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте (ФОТО)
Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте (ФОТО)
Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте (ФОТО)
Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте (ФОТО)
Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте (ФОТО)
Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте (ФОТО)
Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте (ФОТО)
Азербайджанский балетмейстер оценил выступления участников конкурса в Ташкенте (ФОТО)
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