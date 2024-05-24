О чувствах, изменах, обидах… - откровенный монолог народной артистки Азербайджана Натальи Шаровской

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре в Баку 2 июня состоится премьера спектакля "Любовная отповедь мужчине, сидящему в кресле" по пьесе Габриэля Гарсиа Маркеса, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Спектакль приурочен к юбилею народной артистки Азербайджана Натальи Шаровской.

Постановка "Любовная отповедь мужчине, сидящему в кресле", которую можно назвать настоящим откровением, позволит зрителям по-другому посмотреть на семейные отношения.

Пьеса Габриэля Гарсиа Маркеса построена на бесконечной философии отношений мужчины и женщины. Это монолог - откровение о прошедшей молодости, остывших чувствах, об изменах, обидах, недомолвках и недосказанности. Это история одной семьи длиной в целую жизнь.

В предрассветные часы, накануне пышного приема в честь серебряной свадьбы, женщина пытается найти ответы на вопросы, почему из отношений ушла любовь и отчего совместная жизнь, начавшаяся так ярко, спустя двадцать пять лет стала до боли невыносимой. Бесконечные попытки соответствовать статусу, постоянные измены и ложь мужа, ее собственный несостоявшийся роман…

Двадцать пять лет рассказываются как на духу, словно на исповеди у священника. Всё, что таилось глубоко в душе все эти долгие годы, наконец, прорывается в виде страстного монолога и бесконечного признания в любви к мужчине, тоске по жизни, которая закончилась.

Решение героини окончательно и выстрадано долгими одинокими ночами. Но сначала ей нужно высказать всё, накопившееся за долгие годы внешне благополучного брака. Героиня, впервые после стольких лет молчания, не сдерживает себя ни в словах, ни в чувствах, ни в действиях. Ведь в душе она всё та же девятнадцатилетняя девочка, которая отдала бы всё своё богатство, чтобы вернуть то время, когда в бедной хижине на берегу моря жила любовь. Потому что она всё ещё открыта навстречу этой любви и понимает, что жизнь теряет свою ценность лишь тогда, когда есть всё, кроме нее.

Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художник по декорациям - заслуженный работник культуры Александр Федоров, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, хореография - Ольга Арсентьева, художник по свету - Николай Рудычев, редактор - Милена Назарова, ассистент режиссера - Ланита Афонина.

В спектакле занята народная артистка Азербайджана Наталья Шаровская.

Продолжительность спектакля - 55 минут без перерыва на антракт.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az

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