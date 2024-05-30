Фонд тюркской культуры и наследия и Гюльнара Халилова представили проект "Лица Карабаха" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" и Международном центре мугама состоялась презентация проекта Фонда тюркской культуры и наследия и Cizgi by Gulnara Khalilova под названием "Qarabağın cizgiləri" (Лица Карабаха), сообщает Trend Life.

Мероприятие приурочено ко Дню независимости Азербайджана – 28 Мая. В экспозиции представлены 22 портрета выдающихся личностей Карабаха, созданных в шелкографии, отражающих богатое наследие и общественную жизнь, музыку и литературу древней земли Азербайджана. Работа над проектом шла на протяжении более трех лет.

Выступившие президент Фонда тюркской культуры и наследия Актота Раимкулова, первый президент Фонда Гюнай Эфендиева и руководитель Азербайджанского центра национальной одежды, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова отметили, что проект будет способствовать сохранению истории, культуры и национальных ценностей Азербайджана, передачи драгоценного наследия будущим поколениям, направлен на более широкую пропаганду национально-духовных ценностей тюркских народов, наследия Карабаха и его выдающихся личностей на международном уровне.

Автор идеи и дизайнер проекта - Гюльнара Халилова, художник-иллюстратор - Вюсаля Зейналова.

Экспозиции вызвали большой интерес гостей.

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