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В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)

Культура Материалы 30 мая 2024 17:47 (UTC +04:00)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся Фестиваль татарской песни имени Рашита Вагапова - один из самых известных национально-культурных брендов Татарстана и татарского народа, который в этом году отмечает свой 20-й концертный сезон, сообщает Trend Life.

На открытии выступил посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов. Заместитель премьер-министра Республики Татарстан Равиль Ахметшин наградил медалью им. генерала армии Махмута Гареева руководителя Русского дома в Баку Ирека Зиннурова, вице-президента Национального олимпийского комитета Азербайджана Земфиру Мефтахетдинову, директора музея военной истории Азербайджана Азизагу Ганизаде, общественных деятелей татарской диаспоры Азербайджана Максуда Ахмеджанова и руководителя Центра татарской молодёжи Азербайджана "Яшьлек" Дияза Ахмеджанова.

В фестивале приняли участие музыканты и вокалисты из России и Азербайджана - Рустем Асаев, Гульсирен Абдуллина, Азат Абитов, Ранис Габбазов, Алмас Гусейнов, Аделя Мубаракова, Илюза Валиуллова и Ансамбль Центра татарской молодежи Азербайджана "Яшьлек". В программе прозвучали классические произведения лучших татарских композиторов, популярные шлягеры и народные песни.

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В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
В Баку состоялся Фестиваль татарской песни (ФОТО)
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