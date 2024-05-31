Воспитанники школы имени Рафига Бабаева выступили с концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Государственный музей музыкальной культуры Азербайджана и одиннадцатилетняя музыкальная школа № 25 имени Рафига Бабаева провели концерт, посвященный Международному дню защиты детей, сообщает Trend Life.

Выступившие завотделом музея Ханым Абдинова и директор школы Беджан Гусейнов отметили, что государством создаются все условия для развития творческих способностей подрастающего поколения, реализации его идей. Творчество – это одна из самых важных составляющих плодотворной активности ребенка, способствующая повышению уровня образования и культуры, становлению личности, самореализации, формированию морально-нравственных качеств и успешной социализации.

В концертной программе на различных музыкальных инструментах были исполнены произведения азербайджанских и мировых классиков, современных авторов.

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