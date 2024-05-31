Впервые в Азербайджане! В Гяндже на открытом воздухе стартовал фестиваль "Джуджалярим" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Азербайджане Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры, Гянджа-Дашкесанского регионального управления культуры, Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования проводит детский фестиваль "Джуджалярим" (Cücələrim), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Отметим, что композиция "Джуджалярим" была написана видным представителем композиторской школы, уроженцем Гянджи Гамбаром Гусейнли на слова Тофига Муталлибова.

Фестиваль стартовал на открытом воздухе перед памятником Гамбару Гусейнли с участием воспитанников музыкальных школ, центров искусств и образовательных центров Гянджи, Дашкесана, Нафталана, Геранбоя, Самуха, Гёйгёля.

Основная цель фестиваля - обогащение музыкального мира детей, пропаганда детских песен. В рамках фестиваля на протяжении нескольких дней пройдут концертные программы детских песен, выступления детских хоров, выставка изделий ручной работы. Фестиваль приурочен к Международному дню защиты детей - 1 июня.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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