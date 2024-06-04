Моя женщина из Азербайджана - борьба двух влюбленных за свои чувства до конца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический музыкальный театр принял участие в Международном театральном фестивале "Min nəfəs, bir səs", который прошел в Конье (Турция), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

На фестивале на сцене Государственного театра Коньи был представлен спектакль "Моя женщина" (Qadınım) по пьесе известного турецкого писателя-драматурга Тунджера Джюдженоглу "Матрешка". Cценическое произведение представлено в жанре музыкальной лирико-психологической мелодрамы. В основе сюжета пьесы лежит борьба двух влюбленных за свои чувства до конца. Действие происходит под турецкую ретро-музыку и видеоряд.

В завершении спектакля творческий коллектив вышел на сцену с флагами Азербайджана и Турции, подчеркнув братские отношения двух стран. Директор Государственного театра Коньи Озгур Баш вручил режиссер-постановщику спектакля Ираде Гезаловой почетный диплом. В рамках визита прошли встречи предстваителей азербайджанского театра с представителями различных стран-участниц фестиваля.

Главные роли в спектакле исполнили молодые актеры театра - Амрах Дадашев и Гюльтадж Алили. В спектакле также приняли участие артисты хора театра. Художественный руководитель – директор театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, режиссер-постановщик - Ирада Гезалова, художник-постановщик - Вюсал Рагим, хормейстер - Малахат Гасымова, музыкальное оформление - Амрах Дадашев, пластика - заслуженная артистка Нигяр Шахмурадова, видеоряд - Мурад Гасанов.

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