Азербайджан принимает участие в Молодежном театральном форуме стран СНГ в Казахстане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр представляет страну на пятом Молодежном театральном форуме стран СНГ, который проходит в Алматы (Казахстан) с 3 по 9 июня, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Визит организован при поддержке министерства культуры Азербайджана и Союза театральных деятелей Азербайджана.

Среди молодежи театрального коллектива – Джавид Зейналлы, Даглар Юсиф, Абдулла Эльшадлы, Умуд Аббасзаде, Сахиб Ахмедов, Эльмира Узеирова и Фарах Гулиева. 7 июня театр представит спектакль "Sənsiz" (Без тебя) по одноименной пьесе писателя, драматурга Шихали Гурбанова. Режиссером спектакля является Нихад Гуламзаде, композитор – Вугар Бабаев, художник – Вюсал Рагим, художник по свету - Рафаэль Вагифоглу, ассистенты режиссера – Ханым Гасанова и Кенуль Керимова. В ролях - народная артистка Мехрибан Заки, заслуженный артист Физули Гусейнов, актеры Илаха Гасанова, Эльчин Эфенди, Эльсевер Рагимов, Лала Сулейманова.

В Алматы съехалось более 200 режиссеров, драматургов, актеров, театральных и кинокритиков. Главная цель форума - сохранять и развивать культурные связи на постсоветском пространстве, выявлять и объединять молодых лидеров в этой сфере, тем самым способствуя расширению форм сотрудничества творческой молодежи стран СНГ в сфере культуры и искусства. В рамках форума будут показаны спектакли, состоятся презентации каталогов художников и сборников пьес молодых драматургов, мастер-классы, семинары, лекции от признанных театральных деятелей.

Организатор - Международная конфедерация театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

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