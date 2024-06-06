Азербайджанские актёры-кукольники признаны одними из лучших на международном фестивале в Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный театр кукол имени Абдуллы Шаига с успехом выступил на Международном фестивале детских и кукольных театров в Тбилиси (Грузия), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Театр представил спектакль "Меликмамед" по мотивам одноименной азербайджанской народной сказки. Режиссер-постановщик - Анар Мамедов, художник-постановщик – Игбал Алиев. В постановке использованы произведения великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Сказка "Меликмамед" рассказывает о том, как храбрый юноша спас отцовский сад и нашел свое счастье. Театральная группа также порадовала зрителей спектаклем "Меликмамед" и в Марнеули, где компактно проживают азербайджанцы.

Директору театра, заслуженному работнику культуры Рашаду Ахмедзаде были вручены почётные призы за "Лучше сценическое решение" и "Самую красивую куклу".

Визит состоялся в рамках меморандума о сотрудничестве между Азербайджанским государственным театром кукол и Грузинским государственным союзом кукольных театров, подписанному в 2022 году. Согласно этому документу, не только кукольные, но и другие театры двух стран будут постоянно сотрудничать и участвовать в совместных проектах по различным направлениям. В этом смысле также предусмотрена подготовка спектаклей, обмен опытом, организация мастер-классов, а также проведение курсов и краткосрочных тренингов по конкретным направлениям. Основной целью меморандума является дальнейшее совершенствование кукольного исполнительского искусства в разных возрастных группах путем взаимного сотрудничества сторон и достижение его систематического продвижения во всем мире.

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