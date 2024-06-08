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Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)

Культура Материалы 8 июня 2024 11:50 (UTC +04:00)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Фото: Ассоциация танца Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры имени Саттара Бахлулзаде прошел чемпионат Азербайджана по танцам 2024 года, организованный Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА), сообщает Trend Life.

В борьбе за кубок приняли участие представители Баку, Сумгайыта, Хачмаза, Гянджи, Огуза и других регионов страны.

В соответствии с возрастными категориями и номинациями участники выступили в различных видах танцев-акробатический/гимнастический танец, хип-хоп шоу, showdance, Болливуд, классический индийский, танцы народов мира, фольклорная стилизация, фольклор этнический, фольклорное шоу и другие.

Победители были определены в результате профессиональной оценки жюри, в которое вошли хореографы и танцоры Ульвия Гасанова, Фархад Алиев, Фарид Ибрагимов, Гюнель Гасымлы, Нигяр Алиева.

"Наша цель - оказание поддержки талантливым детям и молодежи, создание условий для их выхода на сцену и саморазвития. Самое главное - еще больше укрепить культурные ценности, представить суть танцевального искусства", - отметил руководитель проекта, президент АТА Азиз Азизов, выразив признательность участникам и художественным руководителям коллективов, которые достойно развивают искусство танца.

В церемонии награждения принял участие заместитель председателя Союза молодежи Азербайджана Расул Алиев, который отметил лучшие танцевальные коллективы - Xəmsə, Gracia, Turan, Qaval. Следует упоминуть, что Гянджинский танцевальный ансамбль Xəmsə, одержавший наибольшее количество побед, попал в Лигу чемпионов Азербайджана по танцевальному искусству и получил право побороться за кубок, который состоится в декабре.

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Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)
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