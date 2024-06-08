Определились победители чемпионата Азербайджана по танцам 2024 года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце культуры имени Саттара Бахлулзаде прошел чемпионат Азербайджана по танцам 2024 года, организованный Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана (АТА), сообщает Trend Life.

В борьбе за кубок приняли участие представители Баку, Сумгайыта, Хачмаза, Гянджи, Огуза и других регионов страны.

В соответствии с возрастными категориями и номинациями участники выступили в различных видах танцев-акробатический/гимнастический танец, хип-хоп шоу, showdance, Болливуд, классический индийский, танцы народов мира, фольклорная стилизация, фольклор этнический, фольклорное шоу и другие.

Победители были определены в результате профессиональной оценки жюри, в которое вошли хореографы и танцоры Ульвия Гасанова, Фархад Алиев, Фарид Ибрагимов, Гюнель Гасымлы, Нигяр Алиева.

"Наша цель - оказание поддержки талантливым детям и молодежи, создание условий для их выхода на сцену и саморазвития. Самое главное - еще больше укрепить культурные ценности, представить суть танцевального искусства", - отметил руководитель проекта, президент АТА Азиз Азизов, выразив признательность участникам и художественным руководителям коллективов, которые достойно развивают искусство танца.

В церемонии награждения принял участие заместитель председателя Союза молодежи Азербайджана Расул Алиев, который отметил лучшие танцевальные коллективы - Xəmsə, Gracia, Turan, Qaval. Следует упоминуть, что Гянджинский танцевальный ансамбль Xəmsə, одержавший наибольшее количество побед, попал в Лигу чемпионов Азербайджана по танцевальному искусству и получил право побороться за кубок, который состоится в декабре.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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