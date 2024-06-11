Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Как известно, 1 июня отмечается как Международный день защиты детей и по случаю этой знаменательной даты организуются различные мероприятия, концерты. Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева с особым вниманием относится к данной дате и каждый год организует концерты для детей. Так, 1 июня в Зале камерной и органной музыки филармонии был организован концерт под названием "Радость детей". На организованном мероприятии выступали юные музыканты разных возрастов.

Продолжение данного мероприятия с участием проекта филармонии "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) состоялось 09 июня в Стамбуле по приглашению основателя и директора школы Бакинской художественной академии Разии Гусейновой, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

10 июня состоялся второй концерт проекта "Поддержка молодежи" в Стамбуле. Концерт в зале Hoş Atölye прошел с участием лауреатов республиканских и международных конкурсов - Ясемен Умудова (пиано) Джамал Алиев (пиано), Нурай Гасанлы (пиано), Айшен Умудова (пиано), Аднан Керимли (ударные), Фарах Алиева (пиано), Милай Магерамли (вокал). В программе концерта прозвучали произведения азербайджанских и западно-европейских композиторов. Организованный на высоком уровне концерт был тепло встречен и сопровождался бурными аплодисментами.

По завершению концерта организатор Айтадж Рзагулиева поздравила и поблагодарила всех участников мероприятия. Пожелав юным дарованиям дальнейших творческих успехов, она выразила желание в будущем организовать еще большее количество концертов в рамках проекта "Поддержка молодежи" в других городах Турции.

В свою очередь, от имени проекта "Поддержка молодежи" в лице доктора философии по искусствоведению, музыковеда, координатора проекта, заместителя директора филармонии Айлы Керимовой-Закарии была выражена благодарность организаторам концерта за приглашение, теплую встречу и создание условий для проведения мероприятия. Было отмечено, что такого рода концерты способствуют еще более тесному развитию культурных связей между Турцией и Азербайджаном.

"Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) - проект Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, основной целью которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

Автор идеи проекта и его художественный руководитель — директор филармонии Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта — заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

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