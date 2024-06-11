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Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)

Культура Материалы 11 июня 2024 16:45 (UTC +04:00)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Как известно, 1 июня отмечается как Международный день защиты детей и по случаю этой знаменательной даты организуются различные мероприятия, концерты. Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева с особым вниманием относится к данной дате и каждый год организует концерты для детей. Так, 1 июня в Зале камерной и органной музыки филармонии был организован концерт под названием "Радость детей". На организованном мероприятии выступали юные музыканты разных возрастов.

Продолжение данного мероприятия с участием проекта филармонии "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) состоялось 09 июня в Стамбуле по приглашению основателя и директора школы Бакинской художественной академии Разии Гусейновой, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

10 июня состоялся второй концерт проекта "Поддержка молодежи" в Стамбуле. Концерт в зале Hoş Atölye прошел с участием лауреатов республиканских и международных конкурсов - Ясемен Умудова (пиано) Джамал Алиев (пиано), Нурай Гасанлы (пиано), Айшен Умудова (пиано), Аднан Керимли (ударные), Фарах Алиева (пиано), Милай Магерамли (вокал). В программе концерта прозвучали произведения азербайджанских и западно-европейских композиторов. Организованный на высоком уровне концерт был тепло встречен и сопровождался бурными аплодисментами.

По завершению концерта организатор Айтадж Рзагулиева поздравила и поблагодарила всех участников мероприятия. Пожелав юным дарованиям дальнейших творческих успехов, она выразила желание в будущем организовать еще большее количество концертов в рамках проекта "Поддержка молодежи" в других городах Турции.

В свою очередь, от имени проекта "Поддержка молодежи" в лице доктора философии по искусствоведению, музыковеда, координатора проекта, заместителя директора филармонии Айлы Керимовой-Закарии была выражена благодарность организаторам концерта за приглашение, теплую встречу и создание условий для проведения мероприятия. Было отмечено, что такого рода концерты способствуют еще более тесному развитию культурных связей между Турцией и Азербайджаном.

"Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи) - проект Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, основной целью которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

Автор идеи проекта и его художественный руководитель — директор филармонии Мурад Адыгезалзаде, координатор проекта — заместитель директора филармонии Айла Керимова-Закария.

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Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
Проект "Gənclərə dəstək" покоряет Турцию (ФОТО)
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