Фирангиз Ализаде стала гостем проекта "Лицом к лицу" Гянджинской государственной филармонии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Председатель Союза композиторов Азербайджана, член-корреспондент Национальной академии наук Азербайджана, кавалер государственных орденов "Шохрат" и "Шараф", народная артистка, пианист, композитор, педагог, профессор Фирангиз Ализаде стала гостем проекта "Лицом к лицу" (Üzbəüz) Гянджинской государственной филармонии, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии. Вечер был проведен в рамках серии мероприятий по случаю 90-летия Союза композиторов Азербайджана.

На открытии заслуженный деятель искусств, профессор Хаджар Бабаева рассказала о жизни и творчестве Фирангиз Ализаде, внесшей большой вклад в национальную культуру и музыкальное искусство, пропаганду национальных ценностей на международной арене. Было отмечено, что композитор является автором музыкальных произведений с юных лет и добилась ряда международных успехов. Одна из первых в бывшем СССР была исполнительницей фортепианных произведений классиков музыкального авангарда XX века. Ее произведения исполняют многие известные музыканты и оркестры мира. Такие выдающиеся музыканты, как Йо-Йо Ма, Хилари Ханн, Давид Герингас, Александр Ивашкин или "Кронос-квартет" считают за честь для себя играть музыку Мастера. Наряду с Азербайджаном, Фирангиз Ализаде занималась педагогической деятельностью в зарубежных странах, ей принадлежит особая роль в формировании большого числа музыкантов.

Фирангиз Ализаде рассказала о вехах своей творческой деятельности, развитии современной композиторской школы и классической музыки, ответила на вопросы собравшихся.

Целью проекта "Лицом к лицу" является организация встреч с известными личностями, работающими в различных сферах культуры, во время которых они делятся своим опытом и успехами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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