В портрете женское лицо … - красочная экспозиция в летнем Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана открылась выставка “Ваджия Самедова -100: страницы жизни художника”, посвященная 100-летнему юбилею выдающегося художника, заслуженного деятеля искусств Ваджии Самедовой (1924-1965), сообщает Trend Life.

Выступившие на мероприятии директор музея, заслуженный работник культуры Ширин Меликова, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, внук Ваджии Самедовой Агшин Фейзуллаев рассказали о жизни и творчестве мастера кисти, первой женщины-живописца страны.

На выставке, организованной министерством культуры и Национальным музеем искусств, представлены около 60 произведений живописи и графики, созданных художником в различных жанрах. В пейзажных произведениях оживает таинственная природа азербайджанской земли, которую автор отразила на полотнах на основе своих наблюдений. А работы, созданные после творческого визита в Болгарию, демонстрируют композиции, посвященные природе, архитектуре, людям этой страны. Картины художницы отличаются изображением ярких чувств и эмоций, отличными композиционными решениями, женскими образами. Особый смысл концепции выставки придает видеоматериал об очаровательном образе автора вместе с любимым спутником жизни, художником Лятифом Фейзуллаевым (1918-1987), а также о его личности и творческом мире. Когда скончалась супруга, Лятифу Фейзуллаеву было 45 лет. Он прожил после нее 22 года. Не женился. Ему было невыносимо тяжело переносить разлуку, постоянно болел. В картинах "Старое кладбище", "Одинокая могила", "Портрет художницы Ваджии Самедовой", "Утро" он отразил свою любовь к супруге, тоску по ней. И после смерти был похоронен рядом с любимой.

Ваджия Самедова прожила короткую жизнь, всего 41 год, но эта жизнь уместила в себе невообразимо много - и сотни полотен, и обученных ею несколько поколений художников, воспитанных ею прекрасных и талантливых детей, и носящий ее имя выставочный центр Союза художников Азербайджана. Вот почему память о ней продолжает жить в сердцах любителей азербайджанской живописи.

Свежесть красок, оригинальность композиции, присущие ее произведениям, отражают особый взгляд на мир. Она не боялась красок и чувств – многоцветье логично вытекало из обстоятельств ее жизни, бакинского окружения, счастливого детства, проведенного в старинной части Баку - Ичеришехер, который художница считала сосредоточением красоты. Ее холсты– непрерывная радость узнавания. Здесь все главные бакинские приметы: истекающие соком зерна граната и пестрые, выписанные крупными мазками букеты, отмеченная мощными белыми штрихами морская пена на каспийском берегу и изумрудная палитра зелени во дворе. А волнующие пейзажи жемчужин родной природы - Гёйгёль, Кура, Кяпаз, Абшерон, прекрасные портреты женщин-современниц - умных, образованных, уверенных в себе волевых красавиц, но с характерными для восточной женщины нежностью, скромностью и даже застенчивостью, болгарские мотивы, полные национального колорита картины о жизни сельских тружеников, автопортреты – все это настолько естественно, искренне и волнительно передано на полотнах, что невозможно описать самыми прекрасными словами.

Выставка продлится до 25 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!