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"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 25 июня 2024 11:41 (UTC +04:00)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На сцене Зала камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт под названием "Вечер камерной музыки", сообщает Trend Life.

В программе выступил Азербайджанский государственный струнный квартет, деятельность которого имеет особое значение в истории музыки Азербайджана.

В программе в исполнении Азербайджанского государственного струнного квартета прозвучали произведения Людвига вана Бетховена и Александра Бородина.

Отметим, что Азербайджанский государственный струнный квартет был создан в 1998 году. Его репертуар богат классическими и современными произведениями азербайджанских и зарубежных композиторов.

В состав струнного квартета входят Назрин Асланлы (первая скрипка), Солтан Мамедова (вторая скрипка), Вахтанг Иманов (альт) и Алексей Милтых (виолончель).

Фото - Кямран Багиров.

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"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
"Вечер камерной музыки" в Баку (ФОТО)
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