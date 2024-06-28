От роскоши до торжественности – летним вечером в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Вечер барочной музыки", сообщает Trend Life.

Стиль барокко захватил Европу в 17-м веке, зародившись в Италии. Его отличительными чертами стали сложные орнаменты, насыщенные цвета, контрастность, элементы роскоши и торжественности. Барокко оставил свой след во всех видах искусства - от живописи и архитектуры до музыки и танцев. В музыке стиль барокко зародился в конце 16-го века и просуществовал примерно до середины 18-го века. Первая барочная музыка появилась в итальянских городах - Риме и его окрестностях, Флоренции, Венеции. Композиторы, с одной стороны, опирались на наследие ренессансной эры, но в то же время раздвигали ее гармонические и орнаментальные границы. Этот стиль нашел широкое распространение в Англии, Франции, Германии. Конец эпохи барокко в музыке связывают со смертью Баха в 1750-м году. А во второй половине 18-го века и начале 19-го века первенство в музыке занял классицизм. Тогда Моцарт и Гайдн начали создавать новую музыку на фундаменте, который заложили композиторы эпохи барокко.

В концертной программе приняли участие ученики класса педагога Мины Аслановой. В сопровождении концертмейстера Томрис Гусейновой солисты Башир Юсифов, Али Аллахвердиев, Ибрагим Гезалов, Айла Агаева, Эмиль Нифталиев, Лейла Йолчуева, Хадида Гезалова, Ульви Мамедли, Гадир Гюнешов, Назрин Гусейнова и Айдан Гаджиахметова представили произведения европейских классиков Арканджело Корелли, Антонио Вивальди, Георга Генделя, Иоганна Баха, Джузеппе Тартини, Пьетро Локателли, Луиджи Боккерини.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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