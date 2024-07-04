Галерея YAY с радостью сообщает о своём перезапуске! Открывается выставка "Всё будет хорошо: Завтра, или когда-нибудь"

БАКУ /Trend Life/ - Галерея YAY с радостью спешит сообщить о своём перезапуске! Приглашаем вас на групповую выставку "Всё будет хорошо: Завтра, или когда-нибудь", на которой экспонируются произведения художников Расима Бабаева, Эльшан Бабы, Тарлана Горчу, Орхана Гусейнова, Аиды Махмудовой, Гафара Рзаева, Замира Сулейманова и CHINGIZ, сообщает Trend Life. Куратор выставки - Захра Мамедова

На этой выставке зритель столкнется с разного рода размышлениями о том, что искусство является и зеркалом, и средством, побуждающим задуматься о его силе стимулировать на перемены. Восемь художников с различными практиками сошлись в одном пространстве, где каждый из них предлагает свой совершенно уникальный взгляд на силу трансформации, на пересекающиеся и переплетающиеся истины.

Здесь мы рассмотрим широкий спектр тем: от современных дилемм до интроспективных путешествий. Художники погружаются в пограничное состояние в поисках смысла среди многогранных сложностей пространства и времени. Они затрагивают проблему индивидуального самосознания, побуждая нас рефлексировать о нашей личности и места в жизни. Экспозиция воплощает "дневники", которые, возможно, только лично для самих художников носят особый смысл, но в то же время находят отклик у зрителей и отражают коллективный опыт.

Заложенный в работах диалог с социально-политической действительностью превращается в откровенный разговор с нашей душой. Что может быть более обезоруживающим, чем такого рода вопросы? Эти вопросы возникают, заставляя нас рассматривать в самом себе противоречия и хаос, но в то же время находить красоту и высшую цель внутри себя. Каждый художник является своего рода прорицателем своей эпохи, который призывает нас найти особый смысл в его повествовании. Цель данной выставки - побудить нас к размышлению и обретению веры в силу искусства в трудные времена. Через повествование мы находим преемственность и надежду на лучшее. Пока художники продолжают делиться своими историями и взглядами на жизнь, мы можем найти в этом утешение для себя и надежду на светлое будущее.

О YAY

Основанная в 2012 году, галерея YAY расположена в самом сердце Старого города Баку - Ичеришехер, который входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Галерея была основана Пространством современного искусства YARAT, некоммерческой организацией, стремящейся поддерживать художественную инфраструктуру в Азербайджане. Основная деятельность галереи YAY заключается в организации выставок-продаж, на которых представлены работы талантливых и перспективных молодых художников из Азербайджана и других стран, а также известных и опытных мастеров. Выручка от продажи произведений искусства делится между художниками и организацией YARAT.

Другим приоритетом галереи YAY является предоставление платформы для обмена идеями и опытом путем организации лекций, семинаров, кинопоказов и других мероприятий, проводимых художниками и профессионалами, работающими в области искусства.

Время проведения - с 6 июля по 8 декабря, со вторника по воскресенье, с 12:00 до 20:00. Адрес: ул. Кичик Гала, 5. Вход свободный, все произведения искусства выставлены на продажу.

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