Любовь Физули в музыке и ковровом искусстве – посвящается 530-летию великого поэта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось мероприятие "Любовь Физули", посвященное 530-летию великого поэта и философа Мухаммеда Физули, сообщает Trend Life. Мероприятие организовано совместно Министерством культуры Азербайджана, Азербайджанским национальным музеем ковра и Международным центром мугама.

Гостям был представлен ковер "Любовь Физули", сотканный в Отделе традиционных технологий музея. На портретном ковре с изображением поэта также имеются строки из его произведений. Автором ковра, сотканного в некогда популярной, а ныне почти забытой технике обматывания является главный художник музея, заслуженный художник Тарьер Баширов. Ковер соткан профессиональными ткачихами Лалой Манафовой и Ильхамой Ахмедовой в течение трех месяцев.

На презентации была представлена концертная программа в исполнении Хора имени Джахангира Джахангирова, прозвучали произведения азербайджанских классиков Узеира Гаджибейли, Сулеймана Алескерова, Джахангира Джахангирова и Ашрафа Аббасова, написанные на стихи Физули. Художественный руководитель хора – заслуженный учитель Тарана Юсифова.

Студенты Азербайджанского государственного университета культуры и искусств исполнили спектакль-пантомиму на поэму "Лейли и Меджнун".

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