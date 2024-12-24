В Баку состоялась презентация фильма "Низами: внутренний мир" в современной визуализации (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась презентация документального фильма" Низами: внутренний мир" (Nizami: daxili aləm), посвященного гениальному азербайджанскому поэту и мыслителю Низами Гянджеви (1141-1209), сообщает Trend Life. Проект реализован турецкими кинематографистами по заказу министерства культуры Азербайджана и Агентства кино Азербайджана.

В мероприятии приняли участие официальные лица, известные деятели культуры, творческий состав фильма и другие гости. На открытии было рассказано об экранизации, отмечено, что документальный фильм имеет особое значение как успешный пример стратегического проекта, реализуемого в рамках культурного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией. Во время съемок фильма была проведена большая совместная работа с профессиональным творческим коллективом и экспертами с международным опытом. Документальный фильм "Низами: внутренний мир" направлен на то, чтобы донести до аудитории философские взгляды, глубину мысли и уникальное интеллектуально богатое наследие Низами с помощью современного стиля визуализации. Фильм является значимым проектом в продвижении идей великого поэта не только в Азербайджане и Турции, но и на мировом уровне.

Сценарий фильма написала Кристина Лин Морелли, режиссер и продюсер-Атакан Керкюклю, исполнительные продюсеры - Атакан Керкюклю, Абдулкадир Каракелле, операторы - Мия Люсия Кейли Пэджет и Джереми Стефан Фут, редактор монтажа - Бахаддин Дастан. Экранизация была встречена зрителями с интересом.

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