Портретный концерт "Музыкальные вечера в музее" будет посвящён народной артистке Фирангиз Ализаде

БАКУ /Trend Life/ - Бакинское общество современной музыки и Музейный центр в рамках совместного проекта "Музыкальные вечера в музее" очередной портретный концерт посвящает творчеству народной артистки Азербайджана, профессору Фирангиз Ализаде, сообщили Trend Life в пресс-службе музея.

Концерт состоится 23 января в 19:00 в Музейном Центре. В программе прозвучат произведения композитора – "Импульс" для скрипки и фортепиано, Соната для фортепиано, "Дилогия" для струнного квартета. Предоставят эти произведения - Заррин Алиева (скрипка), Эльчин Мамедов (фортепиано), Хумай Гасымзаде (фортепиано) и квартет "Экинчи".

Вход свободный.

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Фирангиз Ализаде родилась в 1947 году в Баку. Первое музыкальное образование она получила в средней Специальной музыкальной школе при Азербайджанской государственной консерватории для одарённых детей, а затем обучалась в АГУ по специальностям композиция и фортепиано, с отличием окончила классы профессора Гара Гараева по композиции и профессора Урфана Халилова по фортепиано. С 1970 года начала педагогическую деятельность в АГУ (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), а в 1972–1974 годах работала ассистентом видного композитора Гара Гараева.

Приобрела международное признание как композитор, музыковед, педагог, дирижёр и музыкально-общественный деятель. Как пианистка, она впервые в Азербайджане исполнила произведения таких композиторов, как Арнольд Шёнберг, Альбан Берг, Антон Веберн, Пауль Хиндемит, Оливье Мессиан, Джон Кейдж, Джордж Крамб, а также многих азербайджанских композиторов. Выступала как пианистка и дирижёр, исполняя собственные произведения. Фирангиз Ализаде является председателем Союза Композиторов Азербайджана, членом-корреспондентом НАНА, кавалером государственных орденов "Шараф" и "Шохрат", Артистом мира ЮНЕСКО и членом Попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма.

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