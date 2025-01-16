В Баку прошел масштабный конкурс искусств "Ümid 2025" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел двухдневный конкурс искусств "Ümid 2025" (Надежда), организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана, сообщает Trend Life.

В этом году в конкурсе искусств "Ümid", который проводится уже 9 лет c целью выявления талантливой молодежи, приняли участие более тысячи участников из Баку и регионов республики. Они соревновались в соответствующих возрастных группах (в индивидуальном порядке, в составе дуэтов и коллективов) и продемонстрировали свои выступления по различным видам искусства, среди которых были - эстрадный и классический вокал, народные и классические инструменты, современные и классические танцы, изобразительное искусство и художественное чтение, фольклор и т.д. В конкурсе также выступали инклюзивные участники.

Все выступления были оценены профессиональным жюри, в состав которого в различных номинациях вошли - доцент Азербайджанской национальной консерватории, доктор философии по искусствоведению Мубариз Алиев, доцент Бакинской музыкальной академии, заслуженный деятель искусств Римма Мамедова, профессор Бакинской музыкальной академии, заслуженная артистка Эльнара Кебирлинская, доцент Азербайджанской национальной консерватории, доктор философии по искусствоведению, заслуженный педагог Наиба Шахмамедова, доцент Бакинской музыкальной академии Арзу Рзаева, преподаватель Гимназии искусств, доктор философских наук Севда Агаева, доцент Бакинской музыкальной академии Нурида Аббасова, преподаватель Гимназии искусств, победитель телеконкурса "Мугам" Вугар Мусалы, заслуженный артист, тарист Вюсал Искендерли, преподаватель Бакинской академии хореографии Ульвия Гасанова, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии, кавалер ордена "Терегги" Кенуль Ахундова, хореограф Натаван Алиева.

"Этот фестиваль служит пробуждению интереса детей к различным сферам культуры, развитию творческих способностей, выявлению и поддержке новых талантов. Мы очень рады, что помогаем детям и молодежи на этом пути", - отметил президент АТА Азиз Азизов, поблагодарив всех участников, художественных руководителей и жюри.

Участники, особо отличившиеся в конкурсе, были отмечены гран-при и призовыми дипломами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!