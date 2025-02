В Монреале прошли "Дни Фирангиз Ализаде" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сегодня трудно отыскать на карте (культурного пространства) мира страну, в которой бы не звучала музыка всемирно известного композитора, единственного в Азербайджане Artist for Peace of UNESCO, председателя Союза композиторов Азербайджана, народной артистки Фирангиз Ализаде. В течение недели (11-16 февраля) в канадском городе Монреаль состоялись "Дни Фирангиз Ализаде", посвященные квартетному творчеству композитора, сообщили Trend Life в пресс-службе Союза композиторов Азербайджана.

В рамках мероприятия, инициированного знаменитым канадским квартетом MOLINARI, были проведены мастер-классы со студентами консерватории Монреаля, пресс-конференция, открытые для публики репетиции с квартетом MOLINARI, а в заключение - грандиозный концерт полного собрания квартетов Фирангиз Ализаде.

Отметим, что Фирангиз Ализаде является уникальным автором XXI века, в творчестве которой 6 струнных квартетов, широко исполняемых ансамблями многих стран и входящих в репертуар самых известных квартетов мира.

Концерт MOLINARI предваряло часовое выступление французского журналиста Jean Portugais, который подробно рассказал об особой роли композитора-новатора Фиранигз Ализаде во взаимодействии символов Orient-Okzident в современной музыкальной культуре. Его выступление сопровождалось кадрами на экране, где демонстрировались выступления Фирангиз Ализаде в разных странах мира в качестве композитора, пианистки и дирижера, вызвав бурную реакцию канадской публики. Особо подчеркивалась огромная роль женщины-композитора Востока, которой удалось преодолеть многие барьеры, утвердившись в мире современной музыки в качестве мастера академического искусства .

Концерт квартета MOLINARI начался с широко известного произведения Фирангиз Ализаде "Rəqs". Эта небольшая композиция имеет необыкновенную популярность в мире. Написанная композитором для американского квартета Kronos в рамках проекта "50 for Future", эта пьеса вошла в репертуар многих квартетов и камерных оркестров мира, неизменно вызывая бурный восторг слушателей. И на этот раз искрометное исполнение канадских музыкантов дало прекрасный импульс всему концерту, создав атмосферу радостного музицирования.

Далее были представлены квартеты - In Search of..., Oasis, Dilogia, Fanfares for Ligeti. Каждое из этих произведений имеет свою историю создания и ныне украшает программы многих концертов известных квартетов, таких как Kronos (США), Minguet, Armida (Германия), Ligeti Quartet (Англия), Tang Quartet ( Южная Корея) и многих других.

Следует отметить, что на концерте в Монреале также состоялась мировая премьера нового произведения Фирангиз Ализаде, написанного по просьбе квартета MOLINARI. Этот квартет Farewell был представлен публике со вступительным словoм первой скрипки квартета, замечательной исполнительницы Olga Ratzenhofer. Она отметила, что гордится тем, что композитор такого ранга, как Фирангиз Ализаде написала именно для их коллектива новое произведение, которое, несомненно, станет таким же репертуарным, как и другие ее квартеты. Слушатели с большим энтузиазмом восприняли новое произведение Фирангиз Ализаде, долго не отпуская со сцены композитора и исполнителей.

Заключительным же номером концертной программы этого незабываемого вечера стало замечательное исполнение знаменитого опуса композитора "Muğam sayağı" (1993), который с года написания стал одним из самых часто исполняемых произведений современной квартетной музыки. Представленный MOLINARI со всеми театральными эффектами, с совершенным мастерством и вдохновением, этот номер программы достойно завершил вечер в Монреале, посвященный творчеству Фирангиз Ализаде.

Наполненный яркими эмоциями, виртуозным мастерством, полной погруженностью в волшебный мир музыки, этот концерт еще раз подтвердил высокий рейтинг композитора из Азербайджана, лауреата Aga Khan Music Awards Фирангиз Ализаде.

